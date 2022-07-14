В Якутске мужчина украл велосипед

Может кто то узнает этого мужчину? Украл детский велосипед (купили 10го июля и 12-го уже украли). Ребёнок сам на него всю зиму копил, зашёл на 5 минут в дом по ул. Чернышевского 94/1, чтоб позвать друга гулять. Когда вышел, велосипеда уже не было (зашёл в 15:30, а в 15:34 этот мужик украл велик, и 15:35 мой сын вышел из дома).