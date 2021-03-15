В Якутске мужчина украл планшет прямо с витрины магазина

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратился работник магазина цифровой техники и сообщил, что неизвестный тайно похитил с витрины планшет.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, оперуполномоченные отдела уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался 34-летний мужчина ранее судимый за имущественное преступление.

Подозреваемый пояснил, что похищенный планшет сбыл, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Как выяснилось, злоумышленник находится под административным надзором. В отношении него избрана мера пресечения арест, помещён в СИЗО.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.