В Якутске мужчина украл набор для новорожденных

В полицию г. Якутска поступило сообщение о краже имущества из магазина детских товаров. Материальный ущерб составил 5 500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела №2 МУ МВД России «Якутское» установили подозреваемого. Им оказался 51-летний мужчина, ранее судимый за имущественное преступление.

Установлено, что злоумышленник под видом покупателя зашёл в магазин и незаметно похитил набор для новорожденных. Похищенное он успел сбыть, а вырученные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.