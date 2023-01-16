В Якутске мужчина совершил суицид

В Якутске во дворе жилого дома покончил с жизнью мужчина. 16 января во дворе жилого дома по адресу Лермонтова, 45 покончил с жизнью человек. Сотрудник МВД по Якутии рассказал корреспонденту SakhaDay, что самоубийство произошло утром.

– Произошло ЧП, выехала следственно-оперативная группа, собрали материал. Из-за чего жизнь сводят с концами? Не удалась жизнь, считают они, – поделились в МВД.

В соцсетях распространились фотографии неубранной крови. Предположительно, мужчина покончил с жизнью, сидя на уличной скамейке.