16.01.2023
18:11
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Происшествия
В Якутске мужчина совершил суицид
В Якутске во дворе жилого дома покончил с жизнью мужчина. 16 января во дворе жилого дома по адресу Лермонтова, 45 покончил с жизнью человек. Сотрудник МВД по Якутии рассказал корреспонденту SakhaDay, что самоубийство произошло утром.
– Произошло ЧП, выехала следственно-оперативная группа, собрали материал. Из-за чего жизнь сводят с концами? Не удалась жизнь, считают они, – поделились в МВД.
В соцсетях распространились фотографии неубранной крови. Предположительно, мужчина покончил с жизнью, сидя на уличной скамейке.
Источник: тгк SakhaDay
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