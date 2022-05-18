В Якутске «мужчина-сладкоежка» похитил шоколадные конфеты на сумму 6 тысяч!

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился представитель магазина, расположенного на ул. Петра Алексеева, из которого неизвестным были похищены дорогостоящие коробки шоколадных конфет. Сумма ущерба составила порядка 6 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска по подозрению в краже был установлен ранее судимый 54-летний мужчина.

Выяснилось, что подозреваемый несколько раз заходил в магазин и делал вид, что изучает ассортимент. Затем незаметно прятал коробки шоколадных конфет под куртку и уходил с похищенным товаром из торгового помещения.

Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.