14.12.2020
14:20
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Происшествия

В Якутске мужчина потерял «Наташу»

В Якутске снова произошла кража портативного гаража.

На днях в полицию обратился житель дома по ул.Халтурина с сообщением о том, что с его а/м Тойота в ночное время был похищен автотент.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска был установлен подозреваемый – ранее неоднократно судимый 28-летний мужчина, при котором было обнаружено похищенное имущество.

Выяснилось, что подозреваемый узнал, что его сосед-автовладелец нуждается в портативном гараже и предложил решить этот вопрос за символическую плату. Для этого он попросил его одолжить свой автомобиль на ночь.

Проехав несколько кварталов, он приметил в одном из дворов припаркованный автомобиль с накинутым портативным гаражом. Убедившись, что вокруг отсутствуют видеокамеры и прохожие, злоумышленник похитил чужой тент и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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