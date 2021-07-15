В Якутске мужчина отравил 5 человек выхлопными газами

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия обвиняемый, в январе 2021 года по договору с управляющей организацией с помощью мотопомпы выполнял работы по откачке воды из затопленного технического подполья в одном из многоквартирных домов города Якутска.

При этом почувствовав в процессе откачки воды действия угарного газа, работу техники не остановил и не обеспечил проветривание помещения подъезда. В результате 2 взрослых и 3 несовершеннолетних, проживающих в данном доме, отравились выхлопными газами бензинового двигателя, им причинен вред здоровью.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по г. Якутску Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).