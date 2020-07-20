20.07.2020
14:46
257
Происшествия
В Якутске мужчина опознал своего обидчика
Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил ориентировку о том, что возле магазина на улице Федора Попова неизвестный, применив силу, отобрал у 51-летнего мужчины сотовый телефон «Нокиа».
Росгвардейцы обследовали округу и по «горячим следам» задержали подозреваемого. Потерпевший опознал в нем своего обидчика.
После чего 49-летний ранее судимый за совершение имущественного преступления житель Якутска был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
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