20.07.2020
14:46
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Происшествия

В Якутске мужчина опознал своего обидчика

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил ориентировку о том, что возле магазина на улице Федора Попова неизвестный, применив силу, отобрал у 51-летнего мужчины сотовый телефон «Нокиа».

Росгвардейцы обследовали округу и по «горячим следам» задержали подозреваемого. Потерпевший опознал в нем своего обидчика.

После чего 49-летний ранее судимый за совершение имущественного преступления житель Якутска был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
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