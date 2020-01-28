В Якутске мужчина обворовал арендованную квартиру

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина рассказал, что занимается посуточной арендой своей квартиры. Ранее он сдал жилье на несколько суток молодому человеку, а после его отъезда обнаружил пропажу телевизора.

Полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен ранее судимый за мошенничество 29-летний уроженец Хангаласского района Якутии. Он признался в краже и пояснил, что похищенный телевизор он сбыл в комиссионном магазине, выручив за него 2000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.