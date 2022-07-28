В Якутске мужчина лишен свободы за управление автомобилем в состоянии опьянения

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

В суде установлено, что подсудимый будучи ранее осужден приговором суда к условной мере наказания за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, не сделав для себя должных выводов, вновь сель за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, ставя под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 6 лет.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.