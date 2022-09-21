В Якутске мужчина избил чужого ребенка на улице — следователи начали проверку

21 сентября 2022 года в мессенджерах получило распространение сообщение о розыске жительницей города Якутска очевидцев избиения неизвестным мужчиной ее ребенка на ул. Можайского, которое произошло 16 сентября 2022 года.

По указанию руководства следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) по данному факту следственным отделом по городу Якутску начала процессуальная проверка, в рамках которой будут приняты меры к установлению личностей участников инцидента, степени тяжести вреда, полученного пострадавшим, а также иных причин и обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.