В Якутске мужчина до смерти избил ревнивицу

Доказательства, собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора ранее неоднократно судимому 41-летнему мужчине, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в феврале 2021 года в помещении кухни квартиры, расположенной на ул. Автодорожная г. Якутска, осужденный распивал спиртные напитки со своей сожительницей.

В ходе застолья между ними возникла ссора на почве ревности со стороны женщины, которая нелицеприятно высказывалась в адрес мужчины. На этой почве у него возникла личная неприязнь к потерпевшей, и он избил женщину, нанеся множественные удары по голове и другим частям тела.

От полученных тяжких телесных повреждений потерпевшая скончалась, а мужчина пришел утром и обнаружил тело, после чего вызвал бригаду медиков.

Следствием проведен комплекс следственных действий, ряд экспертных исследований и иных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Их результат лег в основу обвинительного приговора.

С учетом характеризующих подсудимого материалов, наличия судимостей за совершение имущественных преступлений, преступления против жизни и здоровья, он осужден к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.