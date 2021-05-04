В Якутске МУП задолжало налоговикам многомиллионную сумму

Судебные приставы Якутска наложили запрет на совершение регистрационных действий и арест на имущество муниципального унитарного предприятия, у которого образовалась задолженность в размере 17 млн. руб. в пользу Федеральной налоговой службы. Меры, принятые судебным приставом-исполнителем, поспособствовали оплате долга.

В Якутском межрайонном отделении по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Саха (Якутия) на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании с юридического лица задолженности по налоговым платежам на общую сумму более 17 млн. руб.

Судебный пристав-исполнитель ознакомил руководство предприятия с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. Однако, юридическое лицо не предприняло мер для погашения имеющейся задолженности.

В рамках исполнительного производства были направлены соответствующие запросы информации в ГИБДД МВД, Росреестр, ФНС и банковские организации, в результате было установлено имущество должника-организации, в собственности, у которой находилось автотранспортное средство. В связи с чем, сотрудником органа принудительного исполнения вынесено постановление о передаче имущества для принудительной реализации. Кроме того, обращено взыскание на денежные средства на расчетных счетах предприятия.

В результате действий сотрудника ведомства организация-должник погасила задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.