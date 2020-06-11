В Якутске можно съесть сладкого Путина!

В Якутске ко Дню России подготовили выставку тортов, изображающих правителей.

В столице Якутии ко Дню России подготовили импровизированную выставку «Лидеры и вожди России». Экспонатами выступили съедобные головы правителей российского государства. Экспозиция выставлена в одной из пекарен-кондитерских города.

На витрине представлены прототипы Владимира Путина, Бориса Ельцина, Михаила Горбачева, Леонида Брежнева, Иосифа Сталина и Николая II. Головы сделаны в натуральную величину и полностью съедобны. Примечательно, что за голову каждого лидера выставлена своя цена.

Так, голову-торт действующего президента предлагается купить за 6900 рублей, а «Михаил Горбачев» обойдется примерно на треть дешевле.

«Кроме цены, у тортов различаются еще и вкусы. Какой вкус у каждого торта мы не сообщаем, пусть это будет интригой для покупателей», — говорит совладелец пекарни-кондитерской «Сладкие мечты» Татьяна Тымырова.

Она добавила, что покупатели интересуются головами лидеров и других государств, в частности Дональдом Трампом.