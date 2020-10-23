В Якутске можно сдать макулатуру

22 октября в Якутске началась акция по сбору макулатуры, посвященная Международному дню без бумаги.

«Молодая гвардия» в рамках своего проекта «Экология» установила контейнер для сбора макулатуры, в который каждый человек может сдать листы формата А4, тетрадные листы, писчую бумагу, листы ватмана, бумагу из шредера, книги, журналы, газеты, а также документы конфиденциального характера, утратившие актуальность. После заполнения контейнера активисты вывезут макулатуру на переработку в специализированные учреждения.

Сбор макулатуры, для ее дальнейшей сдачи на переработку, будет производиться по адресу: ГО «Город Якутск», ул. Аммосова, дом 18, 4 этаж, кабинет 4/5.

Своим мнением поделилась региональный куратор Всероссийского направления «Экология» Екатерина Зырянова:

«Бумага – ценный материал, который мы используем каждый день для самых разных целей: от офисной бумаги для печати документов до упаковки из-под продуктов питания. В России каждый год образуется около 10-12 миллионов тонн бумажных отходов, но на переработку отправляются только 3,3 миллиона тонн, во многом из-за низких объемов сбора от населения. А между тем одна тонна макулатуры может сберечь шесть деревьев, причем бумагу можно перерабатывать 6-7 раз».

Для справки:

Цель Международного дня без бумаги (World Paper Free Day) – показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, и привлечение внимания компаний и людей по всему миру к современным безбумажным технологиям.

По данным Ассоциации по вопросам Управления Информацией и Изображениями (Association for Information and Image Management, AIIM), экономия или переработка тонны бумаги позволяет «спасти» 17 деревьев, 26000 литров воды, 3 кубических метра земли, 240 литров горючего и 4000 кВт/ч электричества. К тому же, по данным AIIM, 45% бумажных документов выбрасываются в течение 24-х часов после их создания.