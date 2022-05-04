04.05.2022
19:12
27
Праздники
В Якутске можно бесплатно распечатать фото для «Бессмертного полка»
Жители столицы республики с 4 по 6 мая могут бесплатно распечатать изображения участников Великой Отечественной войны к шествию «Бессмертный полк» в центре «Мои документы» по улице Аммосова, 18, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии Якутска.
Сотрудник центра добавляет фотографию ветерана в специально подготовленный макет и распечатывает на месте.
«Все что необходимо сделать, это направить фотографию на электронную почту polk.mfc@yandex.ru с указанием ФИО и звания, либо подойти в офис с фотографией — сотрудник снимет скан-образ», — говорится в сообщении.
Изображения должны быть в формате jpg, jpeg, png, gif, а также размером не более 8 МБ. Отмечается, что их не принимают через флешки, мессенджеры или иными способами.
Фото: Якутия 24
Источник: Якутия 24
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