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В Якутске может появиться свой асфальтобетонный завод

В этом году на капитальный ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети в Якутске за счет софинансирования будет выделено 1,5 миллиарда рублей. Улучшить состояние дорог в столице региона можно и нужно, причем ни без передовых идей, считает депутат Якутской городской Думы Феликс Романов. 

На улицах Якутска ежедневно ведутся плановые работы по уборке пыли, ямочный ремонт и грейдированию дорог. По информации Управления дорог окружной администрации города Якутска в 2019 году запланировано провести ремонт улично-дорожной сети общей протяженностью более 25 километров. В него включены капитальный ремонт улиц Пилотов на участке рынка «Белое озеро», улицы Жорницкого на участке от ул. Пирогова до ул. С.Данилова, капитальный ремонт улицы Короленко от ул. Ломоносова до ул. Толстого, строительство кольцевой развязки на пересечении ул. Петра-Алексеева – ул. Стадухина – ул.Пирогова, и другие работы. 

Обновление дорожного покрытия придомовых территорий и улиц является также одной из задач муниципалитета. Сложность заключается в том, что ежегодно на эти работы муниципалитет выискивает подрядчика, и не всегда они оказываются добросовестными и выполняют свои работы качественно и в срок. К слову, об этом говорила глава города Сардана Авксентьева в своем официальном аккаунте. Конкретно речь шла об укладке асфальта в снег на улице Дзержинского. Муниципальный контракт на ремонт тротуара был заключен с ООО «Арк-строй», который был обязан провести работы до 20 августа, а опомнился лишь к октябрю. 

В целях решения проблем с недобросовестными подрядчиками, в январе на депутатских слушаниях Якутской городской Думы было внесено предложение депутатом по Строительному избирательному округу Феликсом Романовым о приобретении мобильного асфальтобетонного завода с оптимальной для Якутска производительностью. Разместить его предлагалось на базе АО «Якутдорстрой». Предложение нашло поддержку у постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике. В свою очередь глава города Якутска Сардана Авксентьева поручила проработать этот вопрос первому заместителю Владимиру Федорову.

В апреле этого года представитель компании АО «Якутдорстрой» Сергей Юрченко и депутат Якутской городской Думы Феликс Романов отправились в город Тосно (Ленинградская область) для участия в презентации контейнерного асфальтобетонного завода циклического типа ДС-1600 производительностью 128 тонн/час, российского производства.

«Мобильный завод позволяет изготавливать все основные виды асфальтобетона, щебеночно-мастичного асфальтобетона, литого асфальтобетона для автомобильных дорог и аэродромов. Завод является современным, мобильным, быстровозводимым, а главное высокопроизводительным, несмотря на свои небольшие размеры», — сообщил депутат Феликс Романов. 

На презентации в городе Тосно присутствовали представители Министерства промышленности и торговли России, руководители ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области», крупные региональные подрядные организации, дорожные службы.

Представители города Якутска встретились и с начальником отдела Минпромторга России Станиславом Черторыжским. При встрече тот отметил, что Минпромторг выделяет субсидии из федерального бюджета российским производителям на компенсацию части затрат по производству и реализации строительно-монтажной, коммунальной техники и, в том числе, асфальтобетонных заводов. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 мая 2017 г. №634, субсидии могут достигать до 50%. Тем самым, для заказчиков стоимость приобретаемой техники снижается за счет субсидий.

«Глава республики Айсен Николаев еще в бытности главы города Якутска начал программу «Город без пыли», которую мы должны продолжить. Депутатский корпус поддержал мою идею, потому что прекрасно понимает всю суть вопроса и знает, какие проблемы у города, а главное – Гордума хочет их решать. Я считаю, что завод действительно может решить одну из острых проблем в наше время, как благоустроенность придомовых территорий и внутриквартальных дорог. Асфальтированные дороги, тротуары и дворы – вот каким должен быть результат. При приобретении завода окружной администрацией за качество дорог уже будет отвечать муниципалитет, а не подрядчик, а значит контролировать ход работ и их качество будет гораздо проще. По предварительным расчетам завод будет расположен на Вилюйском тракте, вдали от города, что также верно с экологической точки зрения». – говорит Феликс Романов.

На сегодняшний день по поручению первого заместителя главы города Якутска Владимира Фёдорова будет сформирована рабочая комиссия, где будет рассмотрен вопрос о целесообразности приобретения асфальтобетонного завода для города, и его финансово-экономическое на то обоснование. В состав комиссии войдут депутаты Якутской городской Думы», представители Департамента финансов Окружной администрации города, а также предприятия «Якутдорстрой».

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы 
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