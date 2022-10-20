Происшествия
В Якутске мошенники жестко развели врача
В полицию Якутска обратилась 54-летняя врач, которая стала жертвой мошенников. Женщина разместила в мобильном приложении объявление о продаже старого холодильника.
Вскоре с ней связался представитель некой фирмы, которые якобы занимаются покупкой холодильников для съёмных квартир. Договорившись, потерпевшая назвала мошеннику номер своей банковской карты и смс-коды подтверждения, чего ни в коем случаем нельзя делать! Спустя некоторое время она зашла в мобильное приложение банка и обнаружила, что с её счета похищены около 600 000 тысяч рублей.
Полиция напоминает! Для получения перевода денег на вашу карту в большинстве случаев нужен шестнадцатизначный номер, расположенный на лицевой стороне карты, а также ФИО владельца. Ни под каким предлогом нельзя сообщать посторонним лицам пин-код, CVV-код, а также одноразовые коды подтверждения, приходящие в смс-сообщениях!
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