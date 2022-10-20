В Якутске мошенники жестко развели врача

В полицию Якутска обратилась 54-летняя врач, которая стала жертвой мошенников. Женщина разместила в мобильном приложении объявление о продаже старого холодильника.

Вскоре с ней связался представитель некой фирмы, которые якобы занимаются покупкой холодильников для съёмных квартир. Договорившись, потерпевшая назвала мошеннику номер своей банковской карты и смс-коды подтверждения, чего ни в коем случаем нельзя делать! Спустя некоторое время она зашла в мобильное приложение банка и обнаружила, что с её счета похищены около 600 000 тысяч рублей.