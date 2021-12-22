В Якутске мошенник в соцсетях продавал красную икру и креветки

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что подсудимый, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, в ходе переписки на страницах социальной сети пообещал двум жительницам города Якутска привезти из Приморского края красную икру и креветки на общую сумму 30 000 рублей. Вместе с тем после получения денежных средств подсудимый выходить на связь перестал, потратив денежные средства по своему усмотрению.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, с учетом наличия судимости по другому приговору суда, приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.