В Якутске мошенник обманывал продавцов смартфонов на сайтах объявлений

В отделы полиции МУ МВД России «Якутское» начали поступать заявления от граждан, размещавших объявления о продаже смартфонов на популярных сайтах бесплатных объявлений и ставших жертвой мошенничества. Схема обмана оказалась у всех идентична – потерпевшие публиковали объявления о продаже своих сотовых телефонов на сайте. Затем с ними связывался потенциальный покупатель и говорил, что не может лично приехать за товаром, поэтому отправлял якобы курьера, который забирал телефон. После чего «покупатель» переставал выходить на связь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска задержан ранее судимый 29-летний подозреваемый.

Выяснилось, что злоумышленник разработал преступную схему, по которой действовал в течение одного месяца. Он находил объявления о продаже мобильных телефонов, звонил продавцам и под разными предлогами уговаривал их отправить ему телефон с курьером, уверяя, что, если товар его устроит, что он сразу же оплатит покупку. Потерпевшие верили и передавали смартфоны курьерам, которых подозреваемый находил через специализированный сервис. После того, как телефон оказывался у него, он сдавал похищенное в ломбард, либо сбывал на сайте бесплатных объявлений, а все вырученные денежные средства тратил на личные нужды.

В настоящее время установлена причастность фигуранта к 7 эпизодам мошенничеств. По предварительным подсчётам потерпевшим причинен ущерб в размере более 286 тысяч рублей.

Также в ходе следствия установлено, что подозреваемый причастен к еще одному эпизоду противоправной деятельности: он похитил из арендованной квартиры телевизор стоимостью более 12 тысяч рублей и сдал его в комиссионный магазин.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 «Мошенничество» и по ч.2 ст.160 «Присвоение или растрата» Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время подозреваемый содержится под стражей.