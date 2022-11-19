19.11.2022
01:00
74
Погода
В Якутске морозы до -23° и небольшие снегопады
На большей части небольшой, на юге местами умеренный снег, на западе, юге, по нижней Лене порывистый ветер до 9-14 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -27-32°, на западе -33-38°, на северо-западе и северо-востоке -38-43°, на юге -7-12°, днем -22-27°, на западе -27-32°, на северо-западе и северо-востоке -30-35°, в низинах -35-40°, на юге -4-9°.
В Якутске небольшой снег, ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -24-26°, днем -21-23°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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