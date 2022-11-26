В Якутске молодожены в день свадьбы привезли подарки в приют для кошек

Молодожены Арина и Макар Узнаевы в знаменательный день решили оказать помощь приюту для кошек. Об этом сообщает приют «4 лапки»: «В такой знаменательный день молодожены решили заехать к нашим подопечным с подарками.



Как же нам приятно такое внимание, да и еще в особый день. Сотрудники от всей души поздравили молодую и добрую пару с бракосочетанием: «Желаем, чтобы ваша жизнь была согрета пониманием, нежностью и заботой! Пусть каждый миг, проведённый вместе, будет счастливым». В комментариях подписчики восхищаются поступком молодой пары и желают, чтобы это стало доброй традицией, сообщает тгк Yakutsk News