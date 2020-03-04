В Якутске молодчики ограбили мужчину, угрожая розочкой

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 21- и 19-летних местных жителей в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, обвиняемые, в конце марта 2019 года, в ходе совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, который пригласил указанных малознакомых ему лиц на квартиру, за которой был оставлен присматривать родственницей, в связи с тем, что он им сделал замечание, нанесли ему телесные повреждения.

Затем, нуждаясь в денежных средствах, обвиняемые стали требовать у потерпевшего отдать им находящийся в квартире телевизор, на что получили отказ. В связи с этим, для подавления сопротивления потерпевшего один из обвиняемых нанес ему один удар кулаком по голове, требуя отдать телевизор, а второй взял нож и приставил его к лицу потерпевшего, угрожая применить его с требованием выдачи имущества. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, передал мужчинам телевизор марки «LG», принадлежащий его родственнице.

Далее, обвиняемые, разбив пустые стеклянные бутылки, демонстрируя оставшиеся от них фрагменты с острыми режущими гранями, стали угрожать потерпевшему с запретом обращаться в полицию.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.