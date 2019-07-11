В Якутске могут внедрить 5G

В Якутске в пилотном режиме могут внедрить пятое поколение мобильной связи. Об этом сообщил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов.

«5G дает новые возможности в части «умного города». Человеку скорость почти в 1 Гб в секунду может и не так нужна, но это больше про интернет в принципе. Например, тот же «умный транспорт» невозможен без 5G», — объяснил Анатолий Семенов.

По его словам, сегодня 5G разрешен в Казани и Сколково. Сейчас ведутся переговоры по внедрению новой скорости мобильной связи в пилотном режиме и в Якутске, так как столица республики попала в число 40 «умных городов» России.

Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит прямое соединение между абонентами и меньшее время задержки, меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования.