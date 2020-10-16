В Якутске могут построить Дом престарелых

Первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова приняла участие в совещании по строительству «Спального корпуса на 200 койко-мест и 50 мест дневного посещения для социального обслуживания престарелых и инвалидов в г. Якутске».

Совещание вел первый заместитель Главы ГО «Город Якутск» Евгений Григорьев.

«Федеральный центр готов оплатить 99 процентов затрат на строительство – около 900 млн рублей, и окружная администрация должна сделать все, чтобы Дом престарелых в Якутске был построен», — отметила первый заместитель председателя Якутской гордумы Евдокия Евсикова.

Евгений Григорьев спросил, какие требования?

Представитель Минтруда Василий Константинов пояснил, что рассматривалось несколько вариантов расположения стройки, но все они были отвергнуты. Требования – минимум 1, 5 га, в городской агломерации, чтобы постояльцы могли свободно посещать культурные учреждения. Заказчиком выступает Служба госзаказчика республики. Город должен предоставить земельный участок.

Евгений Григорьев сказал, что внимание нужно сконцентрировать на участке в квартале 2а по ул. Якутской. И дал задание профильным подразделениям окружной администрации в течение недели совместно со Службой госзаказчика определить пригодность данного земельного участка.

Также на совещании депутат Якутской городской Думы, директор ГБУ РС(Я) «Республиканский комплексный центр социального обслуживания» Наталья Пахомова озвучила предложение по созданию на границе 202 и 203 кварталов сквера социального работника. Соответствующее письмо было направлено в ОА Якутска.

Главный архитектор города Семен Сергеев сказал, что в принципе сквер на этом пустыре возможен и предложил депутату решить вопрос в рабочем порядке.

Евгений Григорьев дал задание определиться с границами сквера в течение недели.



Заместитель Главы Якутска Наталья Степанова выразила удовлетворение от данных перспектив и сказала, что в новом социальном учреждении можно предусмотреть место для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.

