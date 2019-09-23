В Якутске модернизируют пешеходные переходы возле школ

Уровень безопасности детей-пешеходов на улицах Якутска повысится благодаря новым техническим решениям. В рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения» в городе Якутске в этом году реализуется мероприятие «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов».

В период с сентября по октябрь 2019 года подрядной организацией ООО «Вектор» выполняются строительно-монтажные работы по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов по следующим объектам: ул. Орджоникидзе, 8 (СОШ № 5), ул. Бестужева-Марлинского, 24 (СОШ № 15), ул. Можайского, 17/5 (СОШ № 30), ул. Можайского, 7 (СОШ №24), ул. Семена Данилова, З6А (СОШ №27), ул. Каландаришвили, 34 (СОШ № 31), Сергеляхское шоссе 12 км. д, 3 (Специальная коррекционная школа общеобразовательная школа интернат № 34), ул. Халтурина, 14/4 (ФТЛ), Сергеляхское шоссе 10 км.,5 (Школа-интернат).

Для обеспечения детской безопасности рядом со всеми вышеперечисленными образовательными учреждениями будут установлены пешеходные ограждения перильного типа. Переходы будут оснащены дополнительными светофорами, планируется обустройство искусственных неровностей в районе нерегулируемых пешеходных переходов. Основной целью мероприятий является снижение детского травматизма на дорогах.

