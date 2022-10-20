В Якутске мобилизовали студента

В Якутск вернули еще одного ошибочно мобилизованного, передает ЦУР Якутии.



Жалоба поступила через портал Госуслуг. Военный комиссариат Якутска отправил 24-летнего Александра К. в военную часть города Владивостока.



Александр является студентом и его мобилизовали ошибочно. Заполнение и рассмотрение жалобы заняло три дня. Александр уже вернулся в родной город.



Напомним, на Госуслугах работает сервис по подаче жалобы в случае ошибки при мобилизации. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и его родственник за него. Заявление будет направлено в региональную комиссию и рассмотрено в короткие сроки.