20.10.2022
09:03
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Общество

В Якутске мобилизовали студента

В Якутск вернули еще одного ошибочно мобилизованного, передает ЦУР Якутии.


Жалоба поступила через портал Госуслуг. Военный комиссариат Якутска отправил 24-летнего Александра К. в военную часть города Владивостока.


Александр является студентом и его мобилизовали ошибочно. Заполнение и рассмотрение жалобы заняло три дня. Александр уже вернулся в родной город.


Напомним, на Госуслугах работает сервис по подаче жалобы в случае ошибки при мобилизации. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и его родственник за него. Заявление будет направлено в региональную комиссию и рассмотрено в короткие сроки.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: ЦУР Якутии

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