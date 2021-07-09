В Якутске младенец выпал с 13-го этажа

SakhaLife.ru.

Sakhaday сообщал, что сегодня в Якутске на улице Бабушкина прохожие обнаружили 5-месячного ребенка. Он погиб, упав из окна 16-этажного дома.

Множество комментаторов сразу же предположили, что ребенок такого возраста не мог добраться до окна, что логично. Многие стали делать выводы на том основании, что в этом доме раздавали квартиры сиротам. Вердикт был вынесен безоговорочный.

Но обстоятельства трагедии, которые выясняет сейчас прокуратура республики, могут быть разными.

Подробности: https://sakhaday.ru/news/rebenok-kotorogo-obnaruzhili-prohozhie-v-yakutske-upal-s-13-go-etazha?from=copy