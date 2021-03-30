В Якутске мигрант попытался дать взятку

В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант» в баре «Умед» по ул. Чернышевского участковым уполномоченным Отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» был выявлен иностранный гражданин, который не имел при себе документов.

Во время следования в отдел полиции для выяснения его личности, он стал предлагать участковому различные суммы вознаграждения. Сотрудник полиции предупредил, что дача взятки должностному лицу является уголовным преступлением. Несмотря на предупреждение, мужчина положил на панель автомобиля 20 000 рублей.

При проверке личности доставленного было установлено, что 23-летний уроженец Таджикистана находится на территории Российской Федерации нелегально и подлежит выдворению. Собранные материалы были переданы в следственные органы.

Территориальным подразделением СУ СК РФ по республике в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30-ч.3 ст.291 УК РФ «Покушение на дачу взятки». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.