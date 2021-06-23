В Якутске миграционная служба нагрянула в ресторан

17 июня по обращению гражданина была проведена проверка в одном из ресторанов г. Якутска. В ходе проверки было установлено, что шеф-повар ресторана, гражданин Киргизской Республики, находился в стране без документов, подтверждающих право на пребывание.

В связи с этим был составлен административный протокол по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и направлен на рассмотрение в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия).

Решением суда гражданин Киргизской Республики признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации» и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2021 № 364 ему было назначено наказание в виде административного штрафа.

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) напоминает, что в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 15.06.2021 № 364 в срок до 30 сентября 2021 г. дополнительное наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации не применяется.