В Якутске межрегионального наркокурьера задержали при оборудовании тайника

Суд Якутии рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Якутска, который, вступив в состав организованной группы, выполнял функции межрегионального наркокурьера, сообщает тгк МВД МЕДИА. Он приобрёл крупную партию наркотиков синтетического и растительного происхождения, которую хранил в арендованном гаражном боксе. Нелегальный товар он планировал реализовать на территории Якутска, Хабаровска и Красноярска.

Оперативники задержали его при оборудовании тайников на окраине города Якутска. В общей сложности у него обнаружено и изъято более 2,7 кг наркотических средств, упаковочные материалы. Обвиняемый признал вину в полном объёме, в ходе предварительного следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.