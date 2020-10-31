В Якутске мест произрастания наркосодержащих растений не обнаружено

28 октября глава города Якутска Сардана Авксентьева в режиме ВКС провела очередное совещание антинаркотической комиссии города Якутска с участием руководителей структурных подразделений.

Первым вопросом в повестке были рассмотрены результаты проведения мероприятий по выявлению мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на территории городского округа и их уничтожению.

По информации Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Окружной администрации, регистрация наркозависимости за 9 месяцев текущего года снизилась в связи с введением ограничительных мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

«Общее число зарегистрированных потребителей наркотиков по городу Якутску за 9 месяцев составило 361 человека, в аналогичном периоде прошлого года было 533 человека. Показатель заболеваемости наркоманией составил 29,2 % на 100 000 населения Якутии. В аналогичном периоде прошлого года показатель был 56,3%», — сообщил главный специалист управления Владислав Никитин.

Окружной администрацией и территориальными органами управления городского округа город Якутск проводились мероприятия по выявлению и уничтожению мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, проверены 457 участков площадью 741 574 кв. метров, мест произрастания наркосодержащих растений не обнаружено. Также проводились мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и формирующие негативное отношение к наркомании.

Заслушав доклад, глава города Якутска Сардана Авксентьева поручила руководителям территориальных органов управления Окружной администрации города Якутска до 30 ноября провести работу с населением по сбору информации о местах, фактах реализации наркотических средств, о приложениях и иных интернет-ресурсах, через которые осуществляется реализация наркотических средств. Работа проводится в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» и реализации мер, направленных на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Вторым вопросом повестки комиссия рассмотрела пресечение незаконного оборота наркотиков на территории города Якутска и на транспорте.

По информации МУ МВД России «Якутское», по итогам 9 месяцев рост количества преступлений, зарегистрированных на территории города Якутска в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15,6 % (с 244 до 282), также наблюдается рост числа расследованных преступлений на 18,5 % (со 108 до 128) и снижение приостановленных уголовных дел на — 0,9% (со 112 до 111). Силами сотрудников МУ МВД России «Якутское» было выявлено 110 преступлений, рост составил 46,7 %. Количество расследованных уголовных дел увеличилось на 7,5 %, число приостановленных уголовных дел выросло на 1,7 % (с 59 до 60).

По информации Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте, в целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Без наркотиков», а также ежегодное оперативно-профилактическое мероприятие «Мак». По итогам 9 месяцев 2020 года по линии незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 82 преступления, из них 42 — с целью сбыта наркотических средств. Раскрываемость преступлений по линии незаконного оборота наркотиков составила 70,6 %.