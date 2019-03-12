Кошмар: В Якутске процветает продажа детей?

В Якутии возбуждено уголовное дело о продаже новорожденного ребенка.

По данным следствия, в июне 2017 года 28-летняя подозреваемая на территории Перинатального центра Республиканской больницы № 1 Национального центра медицины встретилась со своей знакомой и совершила сделку купли-продажи своего новорожденного ребенка.

В ходе сделки женщина передала свою новорожденную дочь, находившуюся в силу своего возраста в беспомощном состоянии, своей знакомой, которая не имела детей.

Руководствуясь желанием иметь и воспитывать ребенка, покупательница приняла новорожденную, после чего передала матери девочки в качестве оплаты за ребенка денежные средства в размере триста тысяч рублей наличными.

На протяжение полутора лет женщина воспитывала ребенка, но в ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий факт продажи стал известен правоохранительным органам.

В настоящее время биологическая мать ребенка допрошена в качестве подозреваемой, в отношении нее ввиду наличия трех малолетних детей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.