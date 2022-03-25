25.03.2022
12:01
493
Якутск
В Якутске массово отправили машины на штрафстоянку 😱 — фотофакт
Возле АйтиПарка с утра перекрыли парковку и эвакуировали машины на штрафстоянку, сообщает тгк КРИМЯКУТИЯ.
Фото: t.me/crimyakutiaru
Источник: t.me/crimyakutiaru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.03.2022
27
25.03.2022
85
25.03.2022
152
25.03.2022
128
25.03.2022
265
25.03.2022
100
25.03.2022
171
25.03.2022
129
25.03.2022
127
25.03.2022
107
25.03.2022
152
25.03.2022
151
25.03.2022
137
25.03.2022
526
25.03.2022
560
25.03.2022
250
25.03.2022
391
25.03.2022
207
25.03.2022
146
25.03.2022
274
25.03.2022
611
25.03.2022
1893
25.03.2022
250
25.03.2022
1663
24.03.2022
536
24.03.2022
470
24.03.2022
919
24.03.2022
621
24.03.2022
1220
24.03.2022
895
24.03.2022
567
24.03.2022
382
24.03.2022
630
24.03.2022
1126
24.03.2022
769
24.03.2022
450
24.03.2022
1747
24.03.2022
624
24.03.2022
365
24.03.2022
469
24.03.2022
350
24.03.2022
294
24.03.2022
351
24.03.2022
1912
24.03.2022
566
24.03.2022
313
24.03.2022
797
24.03.2022
555
24.03.2022
1132
24.03.2022
1041
24.03.2022
591
24.03.2022
947
24.03.2022
637
24.03.2022
467
24.03.2022
498
24.03.2022
414
ТОП НОВОСТИ
20.03.2022
8421
19.03.2022
7046
19.03.2022
5630
23.03.2022
5605
23.03.2022
5317
23.03.2022
5121
19.03.2022
4958
22.03.2022
4826
23.03.2022
4234