25.03.2022
12:01
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Якутск

В Якутске массово отправили машины на штрафстоянку 😱 — фотофакт

Возле АйтиПарка с утра перекрыли парковку и эвакуировали машины на штрафстоянку, сообщает тгк КРИМЯКУТИЯ.

Фото: t.me/crimyakutiaru
Источник: t.me/crimyakutiaru
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