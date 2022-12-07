07.12.2022
19:42
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Якутск
В Якутске массово отлавливают бродячих собак
В управах Якутска идет отлов безнадзорных собак.
По состоянию за ноябрь и начало декабря с территории Октябрьского округа подрядной организацией выловлено 27 безнадзорных животных, сообщает тгк управы.
На территории Гагаринского округа работы по отлову собак продолжается в усиленном режиме. Заявки направляются подрядчику в приют для животных «Помоги выжить» (ранее ППБЖ) по мере их поступления. Кроме того, из числа сотрудников Управы сформирована бригада по отлову, которая работает ежедневно. Так, с 01.11.2022 по 06.12.2022 поймано и передано в приют 29 собак. Всего в 2022 году на территории Гагаринского округа отловлено 246 безнадзорных собак, сообщается на тгк управы.
Фото: Телеграм
Источник: Телеграм
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