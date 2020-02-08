В Якутске маски обнаружены лишь в одной аптеке, да и то по такой цене…

7 февраля активисты Якутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» провели осмотр аптечных пунктов на выявление фактов роста цен на лекарственные препараты и защитные маски.

Молодогвардейцы осмотрели аптеки в разных районах Якутска. Выявлено, что в 15-ти аптеках медицинских масок в наличии вовсе не оказалось, а в единственной аптеке, где была обнаружена маска, стоимость была 20 рублей.

В выборке лекарств были выбраны такие популярные противовирусные препараты как «Ингавирин» и «Эргоферон». Они оказались в подавляющем большинстве аптек. Ценовой разброс на первый препарат составляет 612 – 751 руб, на второй 346,5 – 550 руб.