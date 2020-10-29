В Якутске маму погибшего полицейского поздравили его коллеги

Сотрудники транспортной полиции Якутии поздравили с Днем рождения Октябрину Казановну Бахтигарееву, маму погибшего сотрудника Баира Цыбикова, посмертно награжденного орденом мужества.

Чрезвычайное происшествие с возгоранием на теплоходе «Метеор» произошло в августе 1996 года на территории Якутского речного порта, во время посадки пассажиров. Возникла угроза взрыва судна, загруженного тремя тоннами топлива.

Тогда начальник отделения по досмотру Ленского ЛОВД на водном транспорте Северо-Восточного УВДТ МВД России, лейтенант милиции Баир Цыбиков взял на себя оперативное руководство по спасению людей и лично тушил пожар. Перетаскивая рукав пожарного шланга, милиционер поскользнулся и упал между барж.

Баир был одним из самых преданных своей профессии сотрудников, эрудированным и творчески одаренным, добрым и внимательным к людям.

От имени руководства и всего личного состава сотрудники Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте пожелали Октябрине Казановне крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и долгих лет жизни.