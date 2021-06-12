В Якутске малыша спасли от лютой смерти

Пару дней назад семья Ковалевых, отдыхая на природе, нашла косуленка. Он выглядел голодным и беспомощным. Люди решили забрать малыша и отдали его в мини-зоопарк «Зоополис».

Новость о приемыше была помещена в Инстаграм. И тут мнения подписчиков кардинально разделились на два лагеря: на мимими-восхищенных и на суровых реалистов, осудивших поступок.