27.05.2021
15:32
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Происшествия

В Якутске маленький ребенок попал под колеса Прадо

26 мая около 17 часов  водитель 1958 г.р., управляя автомобилем «Тойота Ланд Крузер Прадо», двигаясь по внутридворовой территории дома №7/32 по ул. Жорницкого, совершил наезд на мальчика 6 лет, который выбежал между припаркованных автомашин. 

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи, осмотрела и доставила мальчика в детское медучреждение, где после оказания разовой медпомощи, его отпустили домой вместе с родителями.

Со слов водителя:  ребенок резко выбежал перед машиной.

Фото: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Источник: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
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