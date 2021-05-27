27.05.2021
15:32
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Происшествия
В Якутске маленький ребенок попал под колеса Прадо
26 мая около 17 часов водитель 1958 г.р., управляя автомобилем «Тойота Ланд Крузер Прадо», двигаясь по внутридворовой территории дома №7/32 по ул. Жорницкого, совершил наезд на мальчика 6 лет, который выбежал между припаркованных автомашин.
Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи, осмотрела и доставила мальчика в детское медучреждение, где после оказания разовой медпомощи, его отпустили домой вместе с родителями.
Со слов водителя: ребенок резко выбежал перед машиной.
Фото: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Источник: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
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