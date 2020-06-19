В Якутске магазин пострадал от рук собственного работника

Сотрудниками отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» в результате оперативных мероприятий установлен факт присвоения товара продавцом одного из магазинов, специализирующегося на продаже обуви.

Полицейские выяснили, что 26-летний подозреваемый в соответствии с должностными обязанностями имел доступ к товарам магазина. В течение 2019 года злоумышленник присвоил 26 пар обуви, тем самым нанеся магазину ущерб в сумме составляющей 58 000 рублей.

Установлено, что подозреваемый сбывал похищенную обувь с помощью интернет-сайта бесплатных объявлений. Часть имущества изъята и будет возращена законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.