В Якутске ловили бутлегеров

Участковыми уполномоченными полиции МУ МВД России «Якутское» было выявлено 4 правонарушений в сфере оборота алкоголя.

Так, участковыми уполномоченными полиции выявлены три факта реализации алкогольной продукции в неустановленное время (после 20:00 часов) в продуктовых магазинах по улице Каландаришвили, Курнатовского и Богатырева.

В отношении продавцов составлен административный протокол по ст.14.2 КоАП Российской Федерации, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц — от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.

В этот же день, по улице Можайского выявлен факт продажи алкоголя из автомобиля «Тойота Королла Филдер» под управлением 44-летнего безработного.

Составлен административный протокол по ст.14.17.1 КоАП Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей.

Работа полиции по предупреждению, выявлению и пресечению незаконной реализации алкогольной продукции продолжается.

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