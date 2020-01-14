14.01.2020
20:22
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Желток
В Якутске лошадь стала вожаком собачьей стаи?
В Якутске удивительный случай. В прошлом году жителей города пугала свора из 15 собак. А в этом году — в собачьем сообществе произошли изменения.
Как увидели жители района ДСК вожаком собак стала якутская лошадь! По крайней мере, лошадка ковырялась в мусоре вместе с собачками.
Что увидим в следующем год?
Фото: Соцсети.
Источник: Соцсети
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