14.01.2020
20:22
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Желток

В Якутске лошадь стала вожаком собачьей стаи?

В Якутске удивительный случай. В прошлом году жителей города пугала свора из 15 собак. А в этом году — в собачьем сообществе произошли изменения.

Как увидели жители района ДСК вожаком собак стала якутская лошадь! По крайней мере, лошадка ковырялась в мусоре вместе с собачками.

Что увидим в следующем год?

Фото: Соцсети.
Источник: Соцсети
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