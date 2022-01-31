В Якутске локализовано возгорание газопровода

Сегодня в 15:16 ч. поступила информация о возгорании газопровода низкого давления на перекрестке улиц Гастелло и Чернышевского. На место незамедлительно выехала аварийная служба АО «Сахатранснефтегаз».

Участок локализован, сейчас проводятся восстановительные работы. В работу привлечены 3 аварийные бригады, 2 экскаватора, автомашина на базе «Егерь» и две единицы автомашин на базе «УАЗ».

Отключение газоснабжения не прогнозируется. Работы проводятся на выносном газопроводе. Проведение аварийных работ опасности для населения не представляет.

Аварийные работы планируется завершить до конца дня.