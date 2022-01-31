31.01.2022
18:54
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Происшествия

В Якутске локализовано возгорание газопровода

Сегодня в 15:16 ч. поступила информация о возгорании газопровода низкого давления на перекрестке улиц Гастелло и Чернышевского. На место незамедлительно выехала аварийная служба АО «Сахатранснефтегаз».

Участок локализован, сейчас проводятся восстановительные работы. В работу привлечены 3 аварийные бригады, 2 экскаватора, автомашина на базе «Егерь» и две единицы автомашин на базе «УАЗ». 

Отключение газоснабжения не прогнозируется. Работы проводятся на выносном газопроводе. Проведение аварийных работ опасности для населения не представляет.

Аварийные работы планируется завершить до конца дня.

Фото: Управление транспорта и дорожного хозяйства г. Якутска
Источник: Управление транспорта и дорожного хозяйства г. Якутска
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