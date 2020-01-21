В Якутске лихач скрылся с места происшествия

Всего в Якутске за прошедшие сутки произошли девять ДТП с причинением материального ущерба.

20 января около 19 часов вечера неизвестный водитель при выезде с прилегающей территории возле дома №75 на 3 км Вилюйского тракта не уступил дорогу «Тойоте Ипсум» под управлением водителя 1997 г.р. и, причинив поломки, скрылся с места происшествия.

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В результате ДТП получил различные ушибы пассажир автомобиля «Тойота Ипсум» мужчина 1963 г.р., ему назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция напоминает, что оставление места ДТП относится к грубому нарушению Правил дорожного движения за совершение, которого по закону влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток согласно ч.2 ст.12.27 КоАП РФ.

По факту ДТП проводится проверка.

