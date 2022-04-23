В Якутске Lexus наехал на 9-летнюю девочку

В Якутске ребенок, выбежав из-за стоящей автомашины попал в ДТП.

22 апреля в 14:22 в дежурную группу Батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что на ул. Ярославского совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Установлено, что 22 апреля в 14:22 водитель, управляя транспортным средством Lexus GX470, двигаясь по внутридворовой территории дома №15 ул. Ярославского совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая выбежала из-за стоящих автомашин.

В результате ДТП девочка получила ушибы, ей назначено амбулаторное лечение.

44-летний водитель имеет водительское удостоверение категории «В, В1,С,С1,М». По проведенному медицинскому освидетельствованию состояние алкогольного опьянения не установлено.

По факту происшествия проводится административное расследование.

С началом теплых дней во дворах многоэтажных домов наблюдается массовое скопление детей, в связи с этим Госавтоинспекция напоминает водителям, быть предельно осторожными и внимательными в дворовых территориях. При выполнении маневров убедитесь, что поблизости нет никого, кто мог бы неожиданно появится возле автомобиля, также соблюдайте скоростной режим.

Уважение к ПДД, привычку неукоснительно их соблюдать, быть ответственными за себя должны прививать своим детям родители. Ребенок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других взрослых.

Уважаемые родители! Оградите детей от несчастных случаев на дороге. Учите их быть дисциплинированными на дороге.

Не стоит забывать пешеходам, что они также являются полноправными участниками дорожного движения, которым следует неукоснительно соблюдать ПДД.