14.01.2022
17:33
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Коронавирус

В Якутске кружки ушли на «дистант»

В целях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции управлением образования Якутска принят ряд решений – сообщает ЯСИА.

Приостановлены групповые занятия по общеразвивающим программам дополнительного образования с 17 января до особого распоряжения. Они будут проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Реализация общеразвивающих программ дополнительного образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений будет продолжена с учетом разобщения обучающихся и соблюдением санитарно-противоэпидемиологических требований.

С приказом управления образования Якутска можно ознакомиться здесь.

Фото: SAKHALIFE
Источник: ЯСИА
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