В Якутске кружки ушли на «дистант»

В целях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции управлением образования Якутска принят ряд решений – сообщает ЯСИА.

Приостановлены групповые занятия по общеразвивающим программам дополнительного образования с 17 января до особого распоряжения. Они будут проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Реализация общеразвивающих программ дополнительного образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений будет продолжена с учетом разобщения обучающихся и соблюдением санитарно-противоэпидемиологических требований.

С приказом управления образования Якутска можно ознакомиться здесь.