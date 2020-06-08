В Якутске контролируют детей

Во всех округах и пригородах Якутска продолжается акция «Провожаем детей с игровой площадки» в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники территориальных управлений округов и пригородов ежедневно обходят детские дворовые площадки и просят детей с родителями и детей, находящихся без присмотра, отправляться по домам.

По информации городского оперативного штаба по состоянию на 8 июня, по результатам проверок, ежедневно как минимум на пяти детских площадках находятся дети одни или в сопровождении родителей. Всего за время проведения акции на 123 детских площадках были обнаружены дети без присмотра и сопровождены домой. Всего в городе 592 детские и спортивные площадки.

«Можно констатировать, что детей на городских детских площадках стало меньше. Если ранее мы обнаруживали детей ежедневно как минимум на 22 площадках, то в последние три дня — это всего пять площадок», — сообщили в оперштабе.

Обход проводится ежедневно, в том числе в выходные, до снятия по городу режима повышенной готовности. Горожан убедительно просят контролировать своих детей, не выпускать их на улицу одних и соблюдать режим самоизоляции.