В Якутске коммунальные службы устраняют последствия дождя

Сегодня городские службы МУП «Жилкомсервис», ОАО «Якутдорстрой» и МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» в усиленном режиме устраняют последствия дождя, начавшегося в городе накануне.

По информации МУП «Жилкомсервис», с 9 часов утра 14 единиц техники АСМ работают по откачке воды с городских улиц. «Мы уделяем особое внимание проблемным по дождевому паводку участкам. Три машины работали по откачке воды на площади Ленина. Четыре машины откачивают воду по улице Лермонтова возле ТЦ «Палладиум», где совместно с ОАО «Якутдорстрой» идет работа по восстанавлению пропускной способности водоотводных лотков», — прокомментировала директор МУП «Жилкомсервис» Валерия Билоус.

На данный момент спецтехникой предприятия с городских улиц откачано более 500 кубометров воды. Работы продолжаются.