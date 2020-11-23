В Якутске количество безработных увеличилось в 12 раз

20 ноября на публичных слушаниях в Окружной администрации рассмотрели вопрос о внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 25 декабря 2019 года РЯГД-12-2 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и вопрос о бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (1 чтение). Информация о проведении публичных слушаний и проект бюджета размещаются на официальном сайте Окружной администрации г. Якутска.

Прогноз социально-экономического развития городского округа «город Якутск» представила начальник Департамента экономики ОА г. Якутска Татьяна Корякина.

Отмечено, что последствия пандемии коронавирусной инфекции отразились во всех сферах жизни г. Якутска. При этом, по состоянию на 1 июля 2020 года количество жителей столицы составило 342 тысячи человек, что на 8 тысяч больше, чем в 2019 году. С января по июль увеличилось количество прибывших людей, в том числе мигрантов. «Увеличение численности населения оказывает колоссальную нагрузку на инфраструктуру и социальные учреждения г. Якутска, которые не соответствуют проектным мощностям, также значительно увеличиваются коммунальные отходы», — подчеркнула Татьяна Корякина.

Тем не менее, кризис повлиял на рождаемость — с января по июль родилось 2 919 детей, что на 186 детей меньше, чем в прошлом году. Естественный прирост населения снизился на 249 человек, сократилось число зарегистрированных браков, на 375 по сравнению с прошлым годом, на 145 уменьшилось число разводов.

За 9 месяцев 2020 году, в период распространения коронавирусной инфекции, за 9 месяцев увеличилось количество безработных граждан и составило 12 716 человек, что в 12 раз больше с аналогичным периодом прошлого года. До 2024 года будет действовать подпрограмма в рамках муниципальной программы по социальной поддержке и содействию занятости безработных граждан, на которую предусмотрено в 2020 году более 5 млн рублей.

За 9 месяцев 2020 года по сравнению с прошлым годом в городе снизилось количество организаций на 1055 и составило 12 142, оборот розничной торговли снизился на 6 млрд рублей, общественное питание – на 2,8 млрд рублей, отгружено товаров собственного производства меньше на 2,7 млрд рублей, также снизился объем грузоперевозок и пассажироперевозок.

В заключение начальник Департамента экономики ОА г. Якутска отметила о важности участия г. Якутска в национальных проектах Российской Федерации для привлечения федерального финансирования. В 2021 году Якутск будет участвовать в реализации 7 национальных проектов на общую сумму 2 млрд 741 млн рублей.

Начальник Департамент по финансам ОА г. Якутске Ольга Максимова отметила, что доходы бюджета 2021 года запланированы в размере 8,020 млрд рублей (на 143 млн меньше, чем в текущем году). Расходы – 8,421 млрд рублей. Дефицит бюджета – 401 млн рублей. Также она рассказала об основных направлениях налоговой и бюджетной политики, параметрах бюджета, прогнозе доходов, структуре налоговых, неналоговых доходов, источнике финансирования дефицита бюджета, программе муниципальных гарантий до 2023 года, программные и непрограммные расходы и о другом.

После выступлений депутаты городской Думы задали вопросы и внесли предложения по увеличению финансирования программ: «Развитие образования», «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город» части «здорового города», «Развитие агропояса Якутска» в части поддержки общества садоводов и отлова безнадзорных лошадей, подпрограмм «Обеспечение безопасности образовательных учреждений», «Обеспечение безопасности образовательных учреждений» и дезинфекции очагов туберкулеза, вакцинации и медосмотра некоторых категорий граждан. Предложили принимать обдуманные решения при оптимизации заработной платы, предоставить расчеты по исчислению налоговых доходов.

Напомним, обсуждение бюджета г. Якутска прошло в рамках 1 чтения, затем проект будет рассмотрен на президиуме Гордумы и на сессии. Сессия Якутской городской Думы запланирована на 25 ноября.

Ко второму чтению бюджет г. Якутска будет скорректирован, будут внесены изменения, которые способствуют более эффективному расходованию средств.