В Якутске кассира поймали с поличным

Участковыми уполномоченными полиции и инспекторами ПДН МУ МВД России «Якутское» пересечены три факта незаконной реализации алкогольной продукции.

Так, полицейскими выявлены два факта продажи алкоголя в неустановленное время в продуктовых магазинах, расположенных на ул. Жорницкого и ул. К. Алексеева. Составлены административные протоколы.

Также полицейскими был выявлен факт того, что в баре «APIVAS» продавец-кассир осуществил продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. Установлено, что 21-летний продавец, не спросив документы и не поинтересовавшись возрастом покупателя, продал несовершеннолетнему алкогольный пивной напиток.

Так же составлен административный протокол.