06.11.2020
17:59
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Происшествия
В Якутске кассира поймали с поличным
Участковыми уполномоченными полиции и инспекторами ПДН МУ МВД России «Якутское» пересечены три факта незаконной реализации алкогольной продукции.
Так, полицейскими выявлены два факта продажи алкоголя в неустановленное время в продуктовых магазинах, расположенных на ул. Жорницкого и ул. К. Алексеева. Составлены административные протоколы.
Также полицейскими был выявлен факт того, что в баре «APIVAS» продавец-кассир осуществил продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему. Установлено, что 21-летний продавец, не спросив документы и не поинтересовавшись возрастом покупателя, продал несовершеннолетнему алкогольный пивной напиток.
Так же составлен административный протокол.
Фото: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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